Петербуржца подозревают в убийстве, совершенном в 1991 году

На берегу реки Оккервиль был найден труп с ранением в сердце.

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 1991 году. Подробности стали известны Piter.tv.

На берегу реки Оккервиль 7 июня 1991 года был обнаружен труп неизвестного мужчины с колото-резаным ранением в области сердца. Тогда же было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

У дома 34 корпус 1 по улице Подвойского 6 июня 2023 года по подозрению в убийстве задержан 56-летний слесарь-сантехник. На момент совершения убийства ему было 24 года. Мера пресечения – подписка о невыезде.

Ранее петербуржец получил отвёрткой в глаз во время застолья.

Фото: Piter.tv