  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:52
50
lesjasap
Код вставки плеера

В пригороде Лос-Анджелеса три человека пострадали при взрыве на съемочной площадке

0 0

Все пострадавшие госпитализированы в больницу.

В пригороде Лос-Анджелеса три человека пострадали при взрыве на съемочной площадке. Об этом заявили журналисты информационного агентства Associated Press. По данным источника, инцидент произошел на северо-западе пригорода в американском штате Калифорния.

Известно о том, что три человека получили травмы. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Сведениями о причинах взрыва на настоящее время журналисты не располагают.

Очевидцы также уточнили, что на месте происшествия был зафиксирован пожар. Его уже успели ликвидировать экстренные службы.

У Вознесенского переулка в Москве загорелась полицейская машина.

Видео: YouTube / CBS News

 

Теги: взрыв, лос-анджелес, съемочная площадка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии