В пригороде Атланты по решению суда убрали памятник конфедератам

Обелиск военным находился на площади города Декейтер с 1908 года.

В пригороде американского города Атланта в штате Джорджия по решению суда убрали памятник конфедератам. Об этом сообщили журналисты местного телеканала CNN. Эксперты объяснили, что демонтаж скульптуры связан с массовыми беспорядками после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. К работам привлекался строительный кран.

Напомним, что судья округа Де-Калб постановил переместить с площади города Декейтер обелиск конфедератам. памятник в высоту около 9 метров должен быть убран с территории к полуночи 26 июня. Затем объект должны поместить в хранилище до определения дальнейшей судьбы памятника. Напомним, что памятник был установлен в 1908 году в память о военных из Армии Конфедеративных штатов.

Обелиск снесли вечером 18 июня. Демонтаж объекта приветствовали местные жители.

Матвиенко заявила о связи в сносе памятников советским солдатам и Колумбу.

Видео: YouTube / 11Alive