В пожаре во Всеволожском районе погибли пятеро. Спасатели нашли еще одно тело

Из-под обломков вытащили тело ребенка.

Крупный страшный пожар в деревне Васкелово оказался беспощадным: по данным Piter.TV, несколько мгновений назад работающие на пепелище спасатели обнаружили тело пятого погибшего.

Печальная находка под сгоревшими обломками оказалась трупом ребенка. Это уже третий погибший в пожаре малыш. Всего разбушевавшийся огонь унес жизни двоих взрослых и троих детей.

Ранее мы делились видео этого пожара во Всеволожском районе. Причины возгорания пока остаются на уровне предположений.

Фото: Piter.TV