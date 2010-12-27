В пожаре во Всеволожском районе погибли пятеро. Спасатели нашли еще одно тело

Крупный страшный пожар в деревне Васкелово оказался беспощадным: по данным Piter.TV, несколько мгновений назад работающие на пепелище спасатели обнаружили тело пятого погибшего.
Печальная находка под сгоревшими обломками оказалась трупом ребенка. Это уже третий погибший в пожаре малыш. Всего разбушевавшийся огонь унес жизни двоих взрослых и троих детей.
Ранее мы делились видео этого пожара во Всеволожском районе. Причины возгорания пока остаются на уровне предположений.
Фото: Piter.TV
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