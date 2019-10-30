Появилось видео крупного пожара во Всеволожском районе

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Причина возгорания пока не установлена.

Корреспондент Piter.TV прислал видео с места возгорания в частном секторе деревни Васкелово. Буквально час назад на пепелище обнаружено еще одно тело.

Сегодня утром в СНТ "Полиграфмаш" произошел страшный пожар. О возгорании стало известно в 06:10 утра. Две бригады пожарных прибыли в двухэтажный дом, расположенный на улице Болотной,4. Чтобы потушить здание, им потребовалось около полутора часов. В результате участок сгорел до фундамента, а в доме были обнаружены тела двух детей и одного взрослого.

На месте возгорания найдены трамвайные тэны. Предполагается, что они использовались хозяевами дома с целью обогрева жилого помещения. Вероятнее всего они и стали причиной пожара. Однако точная причина возгорания пока не установлена.

Ранее Piter.TV сообщил, что крупный пожар в Васкелово унес жизни 4 человек.

Видео: Piter.TV