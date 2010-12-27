В Васкелово крупный пожар унес жизни 4 человек

Пламя тушили почти полтора часа.

Сегодня утром две выездные бригады тушили крупный пожар в Васкелово. На месте возгорания удалось обнаружить обгоревшие тела 4 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

О происшествии стало известно 30 октября в 06:10 утра. Дежурные смены 94 и 104 пожарно-спасательных частей отправились тушить частный дом в деревне Васкелово, расположенный в СНТ "Полиграфмаш". Примерно 30 квадратных метров полыхало в огне. В 07:21 возгорание было ликвидировано.

Сейчас правоохранительные органы проводят опознание пострадавших и пытаются выяснить обстоятельства произошедшего. По предварительным данным в момент возгорания дома оказалась семья с тремя детьми.

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Фото:pixabay