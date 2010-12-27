В Ленобласти кот прятался от собак на дереве целую неделю

На помощь животному пришел отряд "Кошкиспас".

В Ленобласти отряд "Кошкиспас" помог достать с дерева кота, который прятался там почти неделю.

Стало известно, что кот Кирюша оказался на дереве из-за гнавшихся за ним собак. В результате питомец не смог спуститься вниз и хозяевам пришлось обратиться за помощью к специалистам. Они незамедлительно приехали на вызов, но ситуация осложнилась из-за высоковольтной линии, проходившей недалеко от дерева, где сидело животное.

Спасатели попросили временно отключить электричество и вскоре кот уже был на руках у своих хозяев. После инцидента измученное животное стало больше проводить времени дома.

Ранее Piter.TV сообщил, что Ленобласть не хочет дарить городу землю для Пулково.

Фото: pixabay.com