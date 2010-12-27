Ленобласть не хочет дарить городу землю для Пулково

Власти города хотят изменить границы Петербурга и Ленобласти, чтобы земельный участок в 63,4 гектара стал собственностью города.

Смольный намерен изменить границы Петербурга и Ленобласти, чтобы уместить взлетно-посадочные полосы аэропорта Пулково. Соответствующее соглашение губернатор отправил областному коллеге на подписание. Об этом сообщила пресс-служба 47news.

О проекте стало известно 2 сентября. В случае, если земельный участок станет собственностью Смольного, взлетно-посадочные полосы главного аэропорта северной столицы поместятся в городское пространство. Областной губернатор Александр Дрозденко отправил ответ, где попросил изложить позицию городских депутатов.

Решение по данной территории ещё не принято. Однако в сентябре 2013 года городские власти получили отказ от областных коллег. Глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов указал, что готов отдать земельный участок только взамен на часть города.

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Фото: Piter.TV