Под Кингисеппом произошло ДТП с иномаркой и бензовозом

Столкновение произошло на 245 км автодороги "Псков – Гдов – Кингисепп – Краколье".

В Кингисеппском районе Ленобласти произошло ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба 47news.

О происшествии стало известно 29 октября около 22:40. Виновником ДТП стал 52-летний мужчина, который находился за рулем внедорожника "Toyota Land Cruiser Prado". В машине также были пассажиры – мужчина и женщина. На скорости он столкнулся с топливозаправщик "Нефад".

В результате 40-летний водитель бензовоза не пострадал, а водитель легковушки и его пассажиры были госпитализированы в Кингисеппскую межрайонную больницу имени Прохорова.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти местный житель создал свою железную дорогу.

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