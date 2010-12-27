В Ленобласти местный житель создал свою железную дорогу

Мастер создал первый паровоз, построенный в России за последние 63 года.

В поселке Ульяновка местный житель Павел Чилин построил возле своего участка собственную железную дорогу и пустил по ней паровоз. Об этом сообщила "Российская газета".

Инженер начал проектирование и строительство железнодорожного полотна 11 лет назад. Больше всего мастер уделял внимание ширине колеи, которая составляет 300 миллиметров. Затем мужчина продолжил расширять свой подвижной состав. В процессе к нему присоединился единомышленник Сергей Терехов. Кропотливая работа привела к тому, что в этом году им удалось закончить первые ходовые испытания. Хозяин новой железной дороги уверен, что его паровоз может провозить до 20 тонн груза.

Павел Чилин уточнил, что его железная дорога и паровоз должны функционировать как инструмент хозяйственных нужд и воспитывать детей. Инженер не рассматривает своё творение в качестве аттракциона.

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Фото: Санкт-Петербург Live/ ВКонтакте