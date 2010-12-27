В Ленобласти задержан директор интерната, подозреваемый в растрате 660 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по статье 160-ой УК РФ (Растрата в крупном размере с использованием служебного положения).

Следственный комитет задержал директора лодейнопольского дома-интерната по подозрению в крупной растрате денежных средств. Журналисты попытались связаться с руководителем, но её телефон был выключен. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

О задержании стало известно 29 октября. Дело в том, что в 2018 году лодейнопольский дом-интернат потратил 660 тыс. рублей. Деньги, якобы, ушли на оплату 9 договоров с индивидуальными предпринимателями, которые должны были провести культурно-массовое мероприятие для пенсионеров, проживающих в интернате. Однако обязательство так и не было выполнено. При этом деньги куда-то пропали.

Следственный комитет подозревает директора учреждения Светлану Мудрову в крупной растрате денежных средств, предназначенных для служебного пользования. Сейчас её принудительно увезли на разговор со следователями. Регулятор уверен, что она будет не единственной кто замешан в этом деле.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборгском районе вводятся новые скоростные ограничения.

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