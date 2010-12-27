В Выборгском районе вводятся зимние скоростные ограничения

На автомобильных дорогах машины должны ехать со скоростью 80 км/ч, на магистралях - до 100 км/ч.

Сегодня 29 октября Выборгский район Ленобласти вместе с Финляндией переходит на зимние скоростные ограничения. Новые камеры будут фиксировать нарушения за 100-150 метров.

На автомобильных дорогах скоростной лимит составит 80 км/ч, на автомагистралях – до 100 км/ч. Исключением станут трассы с автоматически меняющимся лимитом скорости.

На дорогах установили новые камеры, и они фиксируют нарушения за 100-150 метров. Если превышение скорости составляет больше 5 км/ч, то водитель точно получает штраф, - рассказали Piter.TV жители соседнего государства.

Также автолюбители указали, что не следует превышать скорость на магистралях и надеяться на то, что её удастся сбросить перед камерой. Нарушители скоростного режима и ПДД будут попадаться по всей стране и Выборгскому району, так как приборы видеофиксации устанавливаются на наиболее востребованных у автомобилистов маршрутах.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Волхове неизвестная девушка похитила бумажник у своего ухажера.

Фото: pixabay.com