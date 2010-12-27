В Волхове неизвестная девушка похитила бумажник у своего ухажера

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Волхове длинноволосая брюнетка похитила бумажник у своего ухажера. Об этом сообщила пресс-служба ИА "Журналистские расследования".

О происшествии стало известно 29 октября. Полицейские получили заявление от 45-летнего мужчины. Он рассказал о том, как в его доме, расположенном на улице Молодежная, неизвестная девушка похитила у него кошелек, в котором было примерно 9 тыс. рублей. Пострадавший сообщил стражам порядка о том, что познакомился с ней на улице и позвал её в гости.

Правоохранительные органы зафиксировали приметы подозреваемой и объявили её в розыск. Пострадавший указал на то, что она была невысокой, с европейскими чертами лица и длинными темными волосами. Мужчина уточнил, что на вид ей около 30 лет.

Ранее Piter.TV сообщил, что во Всеволожске построят скейт-парк почти за 5 млн рублей.

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