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Во Всеволожске построят скейт-парк почти за 5 млн рублей
Сегодня, 14:27
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Во Всеволожске построят скейт-парк почти за 5 млн рублей

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Решение о застройке спортивно-досугового пространства было принято по результатам голосования.

Во Всеволожске скоро появится новый скейт-парк. Его планируют построить в микрорайоне Южный. Речь идет о спортивно-досуговом пространстве на Аэропортовской и Народной улицах.

На обустроенной территории жители смогут поиграть на волейбольном, баскетбольном и футбольном полях. Также планируется строительство 2 детских площадок, установка тренажеров и даже организация сцены для проведения концертов. Стоимость проекта составляет почти 5 млн рублей.  

Местные жители сами решили, что здесь должен появиться скейт-парк. Власти провели опрос о застройке спортивно-досугового пространства в рамках финансирования "Решаем вместе!".

Ранее Piter.TV сообщил, что телефонный мошенник обокрал пенсионерку из Гатчины. 

Фото: pixabay.com

Теги: всеволожский район, новости ленобласти, новый скейт-парк
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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