Во Всеволожске построят скейт-парк почти за 5 млн рублей

Решение о застройке спортивно-досугового пространства было принято по результатам голосования.

Во Всеволожске скоро появится новый скейт-парк. Его планируют построить в микрорайоне Южный. Речь идет о спортивно-досуговом пространстве на Аэропортовской и Народной улицах.

На обустроенной территории жители смогут поиграть на волейбольном, баскетбольном и футбольном полях. Также планируется строительство 2 детских площадок, установка тренажеров и даже организация сцены для проведения концертов. Стоимость проекта составляет почти 5 млн рублей.

Местные жители сами решили, что здесь должен появиться скейт-парк. Власти провели опрос о застройке спортивно-досугового пространства в рамках финансирования "Решаем вместе!".

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Фото: pixabay.com