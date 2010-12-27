Телефонный мошенник обокрал пенсионерку из Гатчины

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В Гатчине пожилая женщина отдала своему "сыну" денежные средства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 28 октября. Пенсионерка пообщалась по телефону со злоумышленником, который представился её сыном. Он рассказал 84-летней женщине о своих проблемах и нужде в деньгах. Спустя несколько часов в её квартиру на улице Карла Маркса пришёл неизвестный мужчина. Он заявил, что является другом сына и доверчивая бабушка передала ему 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159-ой (Мошенничество).

Ранее Piter.TV сообщил, что в Щеглово рабочий подозревается в совращении школьницы.

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