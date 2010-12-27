В Щеглово рабочий подозревается в совращении школьницы

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция заявление о том, что во Всеволожском районе Ленобласти в деревне Щеглово подсобный рабочий совратил несовершеннолетнюю школьницу.

О происшествии стало известно 18 октября. Правоохранительные органы выяснили, что фигурант дела недавно стал совершеннолетним. Он был задержан для дальнейших разбирательств так как подозревается в совращении 15-летней местной жительницы.

Сотрудники полиции собираются возбудить уголовное дело в отношении подозреваемого.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти хотят ввести земельный капитал для многодетных семей.

Фото: pixabay