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В Щеглово рабочий подозревается в совращении школьницы
Сегодня, 11:59
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В Щеглово рабочий подозревается в совращении школьницы

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Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция заявление о том, что во Всеволожском районе Ленобласти в деревне Щеглово подсобный рабочий совратил несовершеннолетнюю школьницу.

О происшествии стало известно 18 октября. Правоохранительные органы выяснили, что фигурант дела недавно стал совершеннолетним. Он был задержан для дальнейших разбирательств так как подозревается в совращении 15-летней местной жительницы.

Сотрудники полиции собираются возбудить уголовное дело в отношении подозреваемого.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти хотят ввести земельный капитал для многодетных семей.

Фото: pixabay 

Теги: всеволожский район, совращение малолетних
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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