В Ленобласти хотят ввести земельный капитал для многодетных семей

Законопроект был разработан при содействии губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и депутатов региона.

Депутаты ЗакСа хотят предоставить выбор многодетным семьям между земельным участком и капиталом. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

На ближайшем совещании они обсудят нюансы предложенных поправок в действующее законодательство. Документ предполагает, что если семья, к примеру, выбирает земельный участок то ей выдается сертификат, позволяющий приобрести дачный участок. Правительству Ленобласти остается только определить объем финансирования, а также количество и сумму сертификатов.

На данный момент многодетные семьи могут получать земли со статусом ИЖС и использовать их для ведения личного подсобного хозяйства. Если нововведение вступит в силу, то собственники смогут использовать землю под садоводство или индивидуальное жилищное строительство.

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