В Ленобласти пенсионерка пятый раз заблудилась в лесу

Волонтеры помогли пожилой женщине выйти из леса и передали её бригаде скорой помощи.

В Тосненском районе поисково-спасательная бригада обнаружила в лесу пожилую женщину. Об этом сообщили пресс-служба волонтерского центра "Экстремум".

Поисковики вышли "на след" пропавшей 77-летней женщины 27 октября. Гражданка была найдена недалеко от деревни Мельница. По предварительной информации она отправилась за грибами и заблудилась. Родственники не смогли дозвониться до потерпевшей. В результате волонтеры вывели пожилую женщину из леса и передали её бригаде скорой помощи.

Позднее поисково-спасательная бригада рассказала, что за последний сезон пенсионерка пропадала в лесу 5 раз.

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