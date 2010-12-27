Долгострой в Мурино получит долгожданное тепло

Жилой комплекс "Силы природы" получит долгожданное тепло. Планируется, что работы будут завершены до 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.
Старт строительства теплосети запланирован на 1 ноября, но уже в декабре в жилых помещениях комплекса появится тепло и застройщик сможет начать заселение собственников.
В настоящее время осуществляем прокладывание теплотрассы. Одновременно нам удалось достигнуть необходимых договоренностей с компанией "Теплосеть": уже на этой неделе начнутся работы по подключениям и гидравлическим испытаниям.
официальный представитель компании-застройщика Анатолий Соболев
Представитель компании-застройщика также подчеркнул, что за прошлую неделю 150 пайщиков квартир в ЖК "Силы природы" посмотрели свою недвижимость. Из них большинство остались удовлетворены увиденным.
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Фото: pixabay.com
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