Долгострой в Мурино получит долгожданное тепло

Завершение работ запланировано на 15 декабря.

Жилой комплекс "Силы природы" получит долгожданное тепло. Планируется, что работы будут завершены до 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Старт строительства теплосети запланирован на 1 ноября, но уже в декабре в жилых помещениях комплекса появится тепло и застройщик сможет начать заселение собственников.

В настоящее время осуществляем прокладывание теплотрассы. Одновременно нам удалось достигнуть необходимых договоренностей с компанией "Теплосеть": уже на этой неделе начнутся работы по подключениям и гидравлическим испытаниям. официальный представитель компании-застройщика Анатолий Соболев

Представитель компании-застройщика также подчеркнул, что за прошлую неделю 150 пайщиков квартир в ЖК "Силы природы" посмотрели свою недвижимость. Из них большинство остались удовлетворены увиденным.

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