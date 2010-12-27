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Долгострой в Мурино получит долгожданное тепло
Сегодня, 10:22
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Долгострой в Мурино получит долгожданное тепло

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Завершение работ запланировано на 15 декабря.

Жилой комплекс "Силы природы" получит долгожданное тепло. Планируется, что работы будут завершены до 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Старт строительства теплосети запланирован на 1 ноября, но уже в декабре в жилых помещениях комплекса появится тепло и застройщик сможет начать заселение собственников.

В настоящее время осуществляем прокладывание теплотрассы. Одновременно нам удалось достигнуть необходимых договоренностей с компанией "Теплосеть": уже на этой неделе начнутся работы по подключениям и гидравлическим испытаниям.

официальный представитель компании-застройщика Анатолий Соболев

Представитель компании-застройщика также подчеркнул, что за прошлую неделю 150 пайщиков квартир в ЖК "Силы природы" посмотрели свою недвижимость. Из них большинство остались удовлетворены увиденным.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Рощино женщина обнаружила у себя дома оружие.

Фото: pixabay.com

Теги: жк силы природы, мурино, новости ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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