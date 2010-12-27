В Рощино женщина обнаружила у себя дома оружие

Полиция проводит проверку.

В Рощино женщина обратилась в полицию после того, как нашла у себя дома оружие. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 27 октября. Полиция Выборгского района получила заявление от 43-летней женщины. Она утверждала, что в её квартире на Садовой улице нашлось оружие, которое принес её 64-летний сожитель. Кроме того, мужчина был ранее судим. Правоохранительные органы отправились в квартиру женщины и действительно нашли там пистолет с одним магазином и шестью патронами.

Оружие было изъято и направлено на экспертизу. У стражей порядка возникли вопросы к сожителю. Он пояснил, что забрал оружие себе на хранение после смерти соседа, а потом передал его сожительнице, которую попросил подержать пистолет у себя в квартире.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Приозерске полицейские нашли пропавшую птицу.

Фото: pixabay.com