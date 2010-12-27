В Приозерске полицейские нашли пропавшую птицу

Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража).

Полиция Приозерского района нашла петуха "Шамо", о пропаже которого заявил его хозяин. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 28 октября. Правоохранительные органы получили заявление от 33-летнего местного жителя. Он утверждал, что в период с 12:00 до 21:30 27 октября из его квартиры, расположенной на Железнодорожной улице, пропала птица. В процессе розыска подозреваемой выяснилось, что кража была совершена через окно, так как квартира расположена на первом этаже. Стражи порядка оценили сумму ущерба в 20 тыс. рублей.

В результате стражи порядка задержали 27-летнюю неработающую женщину. Не уточняется для чего ей нужна была птица, но теперь гражданка находится под подпиской и невыезде.

Ранее Piter.TV сообщил, что во Всеволожске состоялся форум "Территория возможностей".

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