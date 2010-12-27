Во Всеволожске состоялся форум "Территория Возможностей"

Во Всеволожске прошёл первый в Ленобласти региональный форум "Территория Возможностей". Мероприятие собрало свыше 300 участников. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Программа предполагала проведение ярмарки бизнес-идей. На ней свои работы представили 23 команды. Затем прошли мастер-классы по лучшим практикам. Под руководством комитета по труду и занятости студенты прошли специальное тестирование, а после представители Всеволожского Кванториума создали "технологический класс". Он моделировал для учащихся мир профессионального будущего. Также на форуме провели открытую дискуссию с представителями структур образования, поддержки предпринимательства и бизнеса.
Мероприятие организовал РОО Центр общественных инициатив "Игра". Также ему помогли представители областного комитета по молодёжной политики и администрация МО "Всеволожского муниципального района" Ленобласти.
Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти появится оптово-распределительный центр с/х продукции.
Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти
Обсуждение ( 0 )