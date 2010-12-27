Во Всеволожске состоялся форум "Территория Возможностей"

Форум заинтересовал не только педагогов и предпринимателей, но и студентов и школьников с различных областей Ленобласти. Так, для того чтобы принять участие в мероприятии, сюда съехались делегации из Кузьмолово, Соснового бора, Кингисеппского, Ломоносовского и других районов.

Во Всеволожске прошёл первый в Ленобласти региональный форум "Территория Возможностей". Мероприятие собрало свыше 300 участников. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Программа предполагала проведение ярмарки бизнес-идей. На ней свои работы представили 23 команды. Затем прошли мастер-классы по лучшим практикам. Под руководством комитета по труду и занятости студенты прошли специальное тестирование, а после представители Всеволожского Кванториума создали "технологический класс". Он моделировал для учащихся мир профессионального будущего. Также на форуме провели открытую дискуссию с представителями структур образования, поддержки предпринимательства и бизнеса.

Мероприятие организовал РОО Центр общественных инициатив "Игра". Также ему помогли представители областного комитета по молодёжной политики и администрация МО "Всеволожского муниципального района" Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти появится оптово-распределительный центр с/х продукции.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти