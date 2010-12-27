В Ленобласти появится оптово-распределительный центр с/х продукции

Планируется, что на полных мощностях предприятие начнет функционировать к 2024 году.

В Гатчинском районе появится оптово-распределительный центр сельскохозяйственной продукции. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Территория, предназначенная для строительства объекта, уже перешла в распоряжение инвестора в роли которого выступает ООО "Оптово-распределительный центр". Земельный участок расположен в Дружногорском городском поселении. Общая площадь объекта составляет 29,4 Га. Большой оптово-распределительный центр будет включать в себя 4 овощехранилища вместимостью до 10 тыс. тонн, предприятия по переработке овощей и фруктов мощностью 7,6 тыс. тонн в год с производством желирующих компонентов, в том числе пектина.

Инвестор договорился о поставках с Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Липецкой областей. Кроме того, после открытия предприятия будет создано 120 рабочих мест.

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