  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На трассе "Петербург — Псков" водитель Hyundai насмерть сбил пешехода
Сегодня, 8:32
150
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "Петербург — Псков" водитель Hyundai насмерть сбил пешехода

0 0

Погиб 51-летний мужчина.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 1 апреля на 59-м километре трассы "Петербург — Псков" 21-летний водитель Hyundai наехал на мужчину, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм 51-летний пешеход погиб. 

Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее на Piter.TV: на Благовещенском мосту опрокинулся грузовик со строительным мусором. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гатчинский район, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии