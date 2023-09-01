На трассе "Петербург — Псков" водитель Hyundai насмерть сбил пешехода

Погиб 51-летний мужчина.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 1 апреля на 59-м километре трассы "Петербург — Псков" 21-летний водитель Hyundai наехал на мужчину, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм 51-летний пешеход погиб.

Все обстоятельства аварии выясняются.

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Фото: Piter.TV