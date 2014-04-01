На Благовещенском мосту опрокинулся грузовик со строительным мусором

Стоят Университетская набережная, а также 1-я и 9-я линии Васильевского острова.

На Благовещенском мосту в Петербурге перевернулся грузовик. На месте образовалась пробка, передают очевидцы 1 апреля.

Автомобиль перекрыл частично полосу движения. Стоят Университетская набережная, 1-я и 9-я линии Васильевского острова. Также затор появился и на самой переправе.

Опрокинулся мусоровоз, который вез строительный мусор, пишет 78.ru. Машину занесло, пострадавших нет. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ломоносовском районе водитель Mitsubishi врезался в дерево и погиб.

Видео: Telegram / Mash на Мойке

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП; "Яндекс.Карты"