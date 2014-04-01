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На Благовещенском мосту опрокинулся грузовик со строительным мусором

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Стоят Университетская набережная, а также 1-я и 9-я линии Васильевского острова.

На Благовещенском мосту в Петербурге перевернулся грузовик. На месте образовалась пробка, передают очевидцы 1 апреля. 

Автомобиль перекрыл частично полосу движения. Стоят Университетская набережная, 1-я и 9-я линии Васильевского острова. Также затор появился и на самой переправе. 

Опрокинулся мусоровоз, который вез строительный мусор, пишет 78.ru. Машину занесло, пострадавших нет. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ломоносовском районе водитель Mitsubishi врезался в дерево и погиб. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП; "Яндекс.Карты" 

Теги: благовещенский мост, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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