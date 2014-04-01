В Ломоносовском районе водитель Mitsubishi врезался в дерево и погиб

Машина загорелась из-за столкновения.

Полицейские Ломоносовского района проводят проверку по факту смертельной аварии, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 31 марта на 56-м километре трассы "Петербург — Ручьи" мужчина 1971 года рождения за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь от поселка Большая Ижора в направлении поселка Лебяжье, съехал на правую обочину, после чего врезался в дерево. Из-за этого машина загорелась.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Все детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Ветеранов электросамокатчик сбил пятилетнего мальчика.

Фото: Piter.TV