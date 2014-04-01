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В Ломоносовском районе водитель Mitsubishi врезался в дерево и погиб
Сегодня, 10:31
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В Ломоносовском районе водитель Mitsubishi врезался в дерево и погиб

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Машина загорелась из-за столкновения.

Полицейские Ломоносовского района проводят проверку по факту смертельной аварии, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 31 марта на 56-м километре трассы "Петербург — Ручьи" мужчина 1971 года рождения за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь от поселка Большая Ижора в направлении поселка Лебяжье, съехал на правую обочину, после чего врезался в дерево. Из-за этого машина загорелась. 

В результате ДТП водитель скончался на месте. Все детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Ветеранов электросамокатчик сбил пятилетнего мальчика. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ломоносовский район, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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