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Петербургский кот просидел на дереве три дня

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Однако четвероногий был явно недоволен спасением.

Поисково-спасательный отряд "Экстремум" снял кота с дерева на проспекте Металлистов. Заявительницы уточнили, что кот просидел там три дня, прежде, чем его спасли. Об этом стало известно из сообщения в группе "Кошкиспас" в соцсетях.

Помимо этого, в промзоне Обухово состоялась битва за котенка. Дело обстояло так: четвероногий любитель высоты забрался на довольно тонкое дерево. Спасатели умело подобрались к коту, тот сделал шаг вперед, но видимо оступился и полетел вниз. Откормленные уличные псы бросились в сторону любителя высоты, но их отогнали стоявшие рядом заявительницы. 

"Битва была короткой и в основном словесной, ни одно животное не пострадало", — сообщили спасатели. 

Ранее мы сообщали, что петербуржцы отбили совенка у ворон на улице Островского.

Видео: "Вконтакте" / "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум"

Теги: кот на дереве, кот просидел на дереве три дня, петербург, проспект металлистов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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