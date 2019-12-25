Петербуржцы отбили совенка у ворон на улице Островского

Пернатого передали сотрудникам полиции.

В понедельник, 9 марта, стало известно, что внимательные жители города заметили совенка на улице Островского. На маленькую птицу нападали вороны. Об этом стало известно из группы "Кошкиспас", в социальной сети "Вконтакте".

Петербуржцы смогли спасти птицу и передали её в руки полицейского наряда, который прибыл на место случившегося. Сотрудники не отказались от спасенного и отвезли его в ветеринарную клинику. Один из присутствующих рассказал, что был очень рад тому, что "у нас такая замечательная и сердечная полиция", ведь они "повели себя так, как велит долг и правда", а не оставили малыша на произвол судьбы.

Ранее мы писали, что в Петербурге заметили ушастую сову.

Фото: pexels