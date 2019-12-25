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Петербуржцы отбили совенка у ворон на улице Островского
Сегодня, 17:07
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Arinablinova

Петербуржцы отбили совенка у ворон на улице Островского

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Пернатого передали сотрудникам полиции.

В понедельник, 9 марта, стало известно, что внимательные жители города заметили совенка на улице Островского. На маленькую птицу нападали вороны. Об этом стало известно из группы "Кошкиспас", в социальной сети "Вконтакте".

Петербуржцы смогли спасти птицу и передали её в руки полицейского наряда, который прибыл на место случившегося. Сотрудники не отказались от спасенного и отвезли его в ветеринарную клинику. Один из присутствующих рассказал, что был очень рад тому, что "у нас такая замечательная и сердечная полиция",  ведь  они "повели себя так, как велит долг и правда", а не оставили малыша на произвол судьбы.

Ранее мы писали, что в Петербурге заметили ушастую сову.

Фото: pexels

Теги: вороны, животные, полиция, птицы, сова, совенок, спасение совы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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