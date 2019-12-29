В Петербурге заметили ушастую сову

Сова попала в объектив петербургского фотографа.

В среду, 5 марта, фотограф Татьяна Ливеровская опубликовала на своей странице "ВКонтакте" фотографии ушастой совы, которую она увидела в Петербурге.

На фотографиях можно заметить, что птица не боится фотографа и искренне рада встрече с ним. Ушастые совы получили свое название из-за перьев на голове, похожих на оттопыренные уши животного. Такая сова по размерам даже меньше серой вороны.

Также на странице фотографа опубликованы снимки воробьиного сыча , который занесён в Красную книгу России. Это маленькая сова, которая по размерам равна скворцу. Птицу легко отличить по буровато-серым с белыми пятнами верхом и светлым низом.

Ранее в одну из лоджий Петербурга залетела сова.

Фото: ВК/ Татьяна Ливеровская