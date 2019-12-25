В одну из лоджий Петербурга залетела сова

Вскоре птица отправится в реабилитационный центр.

В понедельник, 24 февраля, петербурженка рассказала, что обнаружила в своей застекленной лоджии сову. Фотографиям залетевшей птицы девушка поделилась в группе центра помощи птицам и другим диким животным "Сирин", в социальной сети "ВКонтакте".

Хозяйка квартиры предполагает, что пернатой охотнице понадобится помощь ветеринара, так как есть вероятность, что одно из её крыльев повреждено. На необычную гостью уже обратил внимание домашний кот, поэтому вскоре сова отправится в реабилитационный центр.

Для этого жительнице Северной столицы нужно будет самой аккуратно поймать птицу и посадить её в коробку.

Ранее мы писали, что петербуржцы нашли в клумбе на бульваре Алексея Толстого сову со сломанным крылом.

Фото: vk.com/seirenru