СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины.

В пожаре в Домодедово погибли два человека. Об этом рассказали в собственном Telegram-канале представители регионального управления Следственного комитета. Специалисты уточнили, что в Московской области было возбуждено уголовное дело по факту трагедии.

Следственным отделом о факту гибели мужчины и женщины в результате пожара, произошедшего в частном доме, возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 - причинение смерти по неосторожности. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

Надзорное ведомство объяснило, что вечером 20 января в частном доме, расположенном в поселке Сказка-2, в деревне Максимиха, произошел пожар. Из пламени смогли спастись две девочки 2010 и 2011 годов рождения. Пострадавшие выбежали из горящего здания На месте происшествия пациенткам была оказана медицинская помощь. После ликвидации воспламенения пожарные нашли на пепелище тела родителей девочек. По предварительной версии событий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, проведены допросы свидетелей, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области