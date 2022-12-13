Более 28 тысяч петербуржцев окунулись в купели на Крещение

Возле каждой дежурили спасатели, инспекторы ГИМС, добровольцы, медики и представители правоохранительных органов.

В Петербурге крещенские купания прошли без происшествий. Об этом 20 января сообщает пресс-служба МЧС России по городу.

Для этого подготовили 21 купель, которую оборудовали по нормам безопасности. Возле каждой дежурили спасатели, инспекторы ГИМС, добровольцы, медики и представители правоохранительных органов.

В МЧС рассказали, что в купелях окунулись более 28 тыс. человек. Накануне праздника сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в церквях и храмах, инструктажи по мерам безопасности и действиям в случае возникновения возгорания.

Ранее в Нижнем Тагиле спасли мужчину, потерявшего сознание в купели. Мужчине помогли очевидцы.

Фото: комитет по вопросам правопорядка и безопасности