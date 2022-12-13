Мужчине помогли очевидцы.

В Нижнем Тагиле спасли мужчину, потерявшего сознание в купели.Согласно сообщения от пресс-службы регионального ГУ МЧС, пострадавшего смогли вытащить из воды очевидцы. Помощь спасателей не понадобилась. В опубликованном в социальных сетях ролике видно, что один из жителей города лишился сознания во время погружения в воду. Инцидент произошел в акватории Тагильского пруда.

Это была официально оборудованная купель. Помощь спасателей не понадобилась, ему помогли очевидцы из воды выбраться. Очевидцы находились ближе, но спасатели были в готовности, медик дежурил. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В епархиальном управлении Нижнетагильской епархии рассказали журналистам "РИА Новостей" о том, инцидент произошел из-за того, что мужчина неправильно погрузился в купель.Он решил погрузиться в холодную воду с парапета с головой, а по всем правилам - так нельзя. Специалисты пояснили, что батюшки стараются озвучивать это требование к тем, кто приходит к купели. Также перед погружением лучше не употреблять алкоголь и не нагружать желудок. Пострадавшего смогли оперативно вытащить на землю, он пришел в себя.

Глава Якутии окунулся в Крещенскую купель в минус 53 градуса.

Фото и видео: соцсети