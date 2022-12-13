Глава Якутии окунулся в Крещенскую купель в минус 53 градуса

Айсен Николаев показал на видео в соцсетях купание в проруби.

Глава Якутии Айсен Николаев окунулся в Крещенскую купель в минус 53 градуса по Цельсию. Соответствующее видео российский чиновник опубликовал в собственном Telegram-канале. Он пояснил, что совершил омовение в реке Лена, которая протекает по территории города Якутск. В регионе с 2008 года одним из первых среди жителей в купель погружается глава субъекта РФ и по совместительству бывший мэр города Якутска. Эксперт добавил, что в его практике это второй случай, когда ему пришлось погружаться в холодную воду при минус 50 градусов за стенами палатки.

Мы окунаемся на Крещенские купания с тех пор, как в свое время владыка Зосима эту традицию в Якутске основал. Для меня это уже не просто ритуал, а духовное событие, которое обязательно здесь вместе с верующими, православным духовенством. Айсен Николаев, глава Якутии

Айсен Николаев поздравил якутян с Новым годом.

Фото и видео: Telegram / Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал.