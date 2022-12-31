Айсен Николаев поздравил якутян с Новым годом

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей региона с Новым годом. Российский чиновник пояснил, что приближается самый любимый праздник, так как он несет в себе радость от добрых начинаний. Глава местной администрации напомнил о том, что по традиции подводятся итоги уходящего года. По мнению Николаева, 2022 года войдет в историю страны как тот, что принес всеобщую сплоченность, необходимую ради будущего РФ. Чиновник пояснил, что якутяне исполняют свой военный долг на специальной военной операции, становятся на защиту Отечества, а оставшиеся мирные граждане поддерживают добровольцев и мобилизованных.

Уверен, грядущий Новый 2023 год принесет нам добрые перемены, станет плодотворным и успешным, откроет всем жителям северной земли новые возможности! Айсен Николаев, глава Якутии

Дополнительно чиновник напомнил, что 2022 год стал годом 100-летия со дня образования Якутской АССР и Годом матери, годом претворения в жизнь созидательных планов. Региону удалось показать высокие темпы экономического роста. В текущем году валовый региональный продукт оценивается в 8%.

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Фото и видео: Telegram / 14News

