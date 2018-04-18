Сунак: экономические проблемы Великобритании в 2023 году не закончатся

Премьер Британии подвел итоги 2022 года.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что экономические проблемы Соединенного Королевства в 2023 году не закончатся. Соответствующее заявление чиновник сделал в видеообращении к народу, опубликованном местными телеканалами в ночь на субботу 31 декабря. Глава правительства уточнил, что время трудностей в стране связано с продолжающимся конфликтом на Украине. Он заверил граждан, что Лондон продолжен поддерживать ценности киевского режима. Подведя итоги уходящих 12 месяцев, Риши Сунак отметил, что 2022 год был сложным для многих британцев, так как им пришлось столкнуться с ростом стоимости на электроэнергию.

Я не собираюсь делать вид, что все наши проблемы закончатся в новом году. Но 2023 год даст нам возможность продемонстрировать на мировой арене самое лучшее, что есть в Великобритании. Риши Сунак, премьер-министр Британии

Сунак призвал лишить Россию способности к пополнению запасов вооружений.

Фото и видео: YouTube / INQUIRER.net

