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Сунак призвал лишить Россию способности к пополнению запасов вооружений
Сегодня, 11:11
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Сунак призвал лишить Россию способности к пополнению запасов вооружений

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По его словам, Украина должна получать больше военной помощи.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал лишить Россию способности к пополнению запасов вооружений. Об этом сообщает Washington Examiner.

Глава британского правительства выступил на саммите лидеров стран Северной Европы. По его словам, Украина должна получать больше военной помощи. Сунак подчеркнул, что также необходимо преследовать российские цепочки поставок вооружений и пресечение международной поддержки. Он уточнил, что имеет в виду поставки оружия России от Ирана.

Ранее Сунак объявил об ужесточении правил в отношении мигрантов.

Фото: YouTube / Daily Mail

Теги: вооружение, премьер-министр великобритании, риши сунак, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Соколов Владимир
Сегодня 12:21

Жалко,что ограничение в миграции не действовало когда предки этой особи переехали в мелкобританию. Тогда бы и его не было бы...

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