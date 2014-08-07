Риши Сунак запретит незаконным беженцам получать ВНЖ или гражданство Британии.

Премьер-министр Великобритании объявил об ужесточении правил в отношении мигрантов. Соответствующее заявление Риши Сунак сделал в ходе своего выступления в местном парламенте (Палате общин). Он пояснил, что иностранцев Лондон будет оперативно высылать с территории Соединенного Королевства тех, кто незаконно прибыл в страну.

… Быстро возвращать их на родину или в безопасную страну, где их запрос на предоставление убежища будет рассмотрен. Риши Сунак, премьер-министр Британии

Эксперт пояснил, что нелегальные мигранты чаще всего попадают в Великобританию, пересекая канал Ла-Манш, на надувных лодках. Эти граждане лишатся возможности подавать жалобы на депортацию, также для этих лиц будет закрыт право на получение вида на жительство или гражданства в Великобритании. Таким образом глава правительства продолжил работу, начатую кабинетом министров Бориса Джонсона.

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Фото и видео: YouTube / Guardian News