Премьер Британии Риши Сунак: "Золотая эра" отношений с Китаем завершилась

В Лондоне призвали отказаться от от "холодной войны" и сентиментализма по прошлому.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что Лондону требуется внедрить новый подход к взаимоотношениям с Китаем, при котором Соединенное королевство будет противостоять оппонентам "не высокопарной риторикой, а твердым прагматизмом". Чиновник указал журналистам на то, что власти КНР сознательно конкурируют с Западом за мировое влияние. При этом страна использует все имеющиеся рычаги государственного управления. Сунак счел политику Китая системным вызовом для британских национальных ценностей и интересов, который все более и более остро стоит по мере того, как Пекин движется к направлению авторитаризма.

Давайте проясним: так называемая "золотая эра" закончилась вместе с наивной идеей о том, что торговля приведет к социальным и политическим реформам. Риши Сунак, премьер-министр Британии

Британский премьер добавил, что невозможно игнорировать Китай на глобальной арене. Он подчеркнул, что это понимают также его коллеги из США, Австралии, Японии, Канаде и других странах. Риши Сунак напомнил о необходимости придерживаться того долгосрочного подхода по аналогии с тем, как это делают конкуренты (Россия и Китай). По словам главы правительства, Лондону не следует зависеть от "аргументов "холодной войны", а также от сентиментальности по прошлому.

Министр финансов Британии объявил о повышении налогов и сокращении расходов.

Фото и видео: YouTube / Guardian News