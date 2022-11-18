Министр финансов Британии объявил о повышении налогов и сокращении расходов

Джереми Хант призвал британцев ответственно отнестись к экономическому кризису.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил членам местной Палаты общин о масштабном повышении налогов и сокращении расходов в стране. По информации от чиновника, Соединенное Королевство столкнулось со значительными экономическими вызовами, которые требуют от правительства ответственного подхода по государственному бюджету.

Перед лицом беспрецедентных глобальных потрясений семьи, пенсионеры, предприятия, учителя, медики и многие другие беспокоятся о своем будущем. Поэтому сегодня мы предлагаем план по борьбе с кризисом, вызванным ростом стоимости жизни. Джереми Хант, глава Минфина Британии

В частности, новые правительственные меры в Британии предполагают распространение самой высокой ставки НДФЛ в размере 45% на тех граждан, чей годовой заработок превышает 125 тысяч фунтов стерлингов (около 148 тысяч долларов). На текущий момент эта ставка предусмотрена для тех, кто зарабатывает более £150 тысяч (178 тысяч долларов) ежегодно.

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Фото и видео: YouTube / The Independent