Премьер Британии рассказал об итогах саммита в Индонезии для Лондона.

Британский премьер-министр Риши Сунак объяснил, почему Россию невозможно исключить из G20 ("Большой двадцатки"). Соответствующей информацией глава правительства Соединенного королевства поделился с членами парламента в Лондоне в ходе своего выступления. Он ответил на вопрос одного из политиков, который задал вопрос о результатах рабочего визита премьера на остров Бали в Индонезии.

G20 отличается от G7. Это более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию таким же способом, как это было сделано из G8. Риши Сунак, премьер-министр Британии

Напомним, что международный формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7. Страны на фоне присоединения Крыма к России приняли решение исключить Москву из данного проекта. Они собрались на саммите не в Сочи, а отдельно (без РФ) собрались в Брюсселе.

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Фото и видео: YouTube / Guardian News