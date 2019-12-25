В пожаре на Невском проспекте пострадал один человек

В результате пожара, который случился накануне днем на углу Невского проспекта и Полтавской улицы, пострадал один человек. Как стало известно Piter.tv, 63-летнюю женщину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с отравлением угарным газом.
Подробностями случившегося днем 22 октября поделились представители ГУ МЧС по Петербургу. Там отметили, что о возгорании в 5-этажном жилом доме на Невском проспекте, 146, стало известно в третьем часу дня. Из опасной зоны были эвакуированы 10 человек, а не 9, как сообщалось ранее. В двухкомнатной отдельной квартире загорелась обстановка по всей площади, пришлось разобрать 20 квадратных метров перекрытий.
Из за опасности распространения пламени по перекрытиям в 15.45 пожару присвоили дополнительный номер вызова 1-БИС. Дополнительно были усилены боевые участки, обнаружено скрытое горение перекрытий, проведено их вскрытие
– отметили в ГУ МЧС.
Отмечается, что с огнем боролись 27 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.
Ранее Piter.tv показывал видео с места происшествия.
Фото: Piter.tv
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