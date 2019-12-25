В пожаре на Невском проспекте пострадал один человек

Подробностями случившегося поделились представители МЧС.

В результате пожара, который случился накануне днем на углу Невского проспекта и Полтавской улицы, пострадал один человек. Как стало известно Piter.tv, 63-летнюю женщину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с отравлением угарным газом.

Подробностями случившегося днем 22 октября поделились представители ГУ МЧС по Петербургу. Там отметили, что о возгорании в 5-этажном жилом доме на Невском проспекте, 146, стало известно в третьем часу дня. Из опасной зоны были эвакуированы 10 человек, а не 9, как сообщалось ранее. В двухкомнатной отдельной квартире загорелась обстановка по всей площади, пришлось разобрать 20 квадратных метров перекрытий.

Из за опасности распространения пламени по перекрытиям в 15.45 пожару присвоили дополнительный номер вызова 1-БИС. Дополнительно были усилены боевые участки, обнаружено скрытое горение перекрытий, проведено их вскрытие – отметили в ГУ МЧС.

Отмечается, что с огнем боролись 27 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.

Ранее Piter.tv показывал видео с места происшествия.

Фото: Piter.tv