Из-за пожара в доме на Невском проспекте эвакуировали 9 человек

Стало известно о пожаре в центре Петербурга. Как сообщили днем 22 октября в пресс-службе городского ГУ МЧС, возгорание было зафиксировано в 5-этажном жилом доме №146 на Невском проспекте на углу с Полтавской улицей.
Спасатели узнали о пожаре в квартире на третьем этаже дома. В двухкомнатной квартире загорелись обстановка в комнате и потолок на площади в 30 квадратных метров. С вышележащих этажей было эвакуировано девять человек. Информация о происшествии уточняется.
Ранее мы сообщали о том, что из детского сада на Косыгина эвакуировали 52 ребенка из-за короткого замыкания.
Фото: Piter.tv
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