Из-за пожара в доме на Невском проспекте эвакуировали 9 человек

Информация о происшествии уточняется.

Стало известно о пожаре в центре Петербурга. Как сообщили днем 22 октября в пресс-службе городского ГУ МЧС, возгорание было зафиксировано в 5-этажном жилом доме №146 на Невском проспекте на углу с Полтавской улицей.

Спасатели узнали о пожаре в квартире на третьем этаже дома. В двухкомнатной квартире загорелись обстановка в комнате и потолок на площади в 30 квадратных метров. С вышележащих этажей было эвакуировано девять человек. Информация о происшествии уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что из детского сада на Косыгина эвакуировали 52 ребенка из-за короткого замыкания.

Фото: Piter.tv