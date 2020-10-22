Из детского сада на Косыгина эвакуировали 52 ребенка из-за короткого замыкания

Обошлось без пострадавших.

Утром 22-го октября в детском саду в Красногвардейском районе произошло короткое замыкание в светильнике. Источник сообщил о задымлении, на место выехали сотрудники МЧС.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербурге, в связи с этим из здания эвакуировали 84 человека. Инцидент произошел в детском саду №95 на проспекте Косыгина, 11, корпус 3. Среди эвакуированных ― 52 ребенка и 32 работников учреждения. Пострадавших нет. Также отмечается, что возгорания не случилось.

Ранее Piter.TV рассказал о пожаре в нежилом двухэтажном доме на Фермском шоссе. На ликвидацию огня потребовалось несколько часов.

Видео: Piter.TV