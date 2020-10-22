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Спасатели несколько часов тушили двухэтажный дом около станции "Удельная"

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Сведения о пострадавших уточняются.

Ночью 22-го октября в Приморском районе Петербурга загорелось нежилое здание. Ранг пожара был повышен до №1-Бис, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в доме №35 на Фермском шоссе поступило в 04:38. Было установлено, что в двухэтажном нежилом здании в огне оказалась обстановка на площади 180 кв. метров. Открытое горение ликвидировали спустя два часа, в 06:46. 

К ликвидации пожара привлекалось 30 сотрудников МЧС и  8 единиц техники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пушкине после двойного ДТП автомобиль снес светофор. 

Видео: Марк Вдовин / VK, Piter.TV

Фото: Серый Волк / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: нежилой дом, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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