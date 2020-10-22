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Появилось видео с места пожара на Невском проспекте

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Теперь стало заметно, как дым идет с четвертого этажа жилого дома.

На месте пожара в центре Петербурга продолжается борьба с возгоранием. Идет активная фаза тушения.

Как сообщил мобильный корреспондент Piter.tv 22 октября, дым теперь заметен из квартиры не на третьем этаже, где был зафиксирован пожар. На фото и видео с перекрестка Невского проспекта и Полтавской улицы видно, как пелена дыма идет с четвертого этажа жилого дома. 

Ранее мы сообщали, что из-за пожара в доме на Невском проспекте эвакуировали 9 человек

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС, возгорание было зафиксировано в 5-этажном жилом доме №146 на Невском проспекте на углу с Полтавской улицей. Спасатели узнали о пожаре в квартире на третьем этаже дома. В двухкомнатной квартире загорелись обстановка в комнате и потолок на площади в 30 квадратных метров. 

Фото, видео: Pitertv

Теги: мчс, невский проспект, петербург, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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