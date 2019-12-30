В пожаре на Иликовском проспекте в Ломоносове сгорел человек

В квартире двухэтажного дома загорелась комнатная обстановка.

В понедельник, 6 января в Петродворцовом районе Петербурга, в городе Ломоносов произошло возгорание двухэтажного дома. По предварительной информации, в пожаре погиб один мужчина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Петербурга.

Пламя вспыхнуло в комнате площадью 12 квадратных метров. Огонь распространился на обстановки на площади 6 квадратных метров. Сама квартира расположена на первом этаже двухэтажной постройки, 3-й степени огнестойкости.

Сейчас из здания эвакуированы 7 человек. Есть один погибший, личность которого устанавливается.

Более подробная информация о пожаре уточняется.

Ранее мы сообщали, что посетителей ресторана на Новозимайловском эвакуировали из-за пожара.

Фото: Pixabay.com