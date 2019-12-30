  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В пожаре на Иликовском проспекте в Ломоносове сгорел человек
Сегодня, 11:04
66
Gleb.K

В пожаре на Иликовском проспекте в Ломоносове сгорел человек

0 0

В квартире двухэтажного дома загорелась комнатная обстановка.

В понедельник, 6 января в Петродворцовом районе Петербурга, в городе Ломоносов произошло возгорание двухэтажного дома. По предварительной информации, в пожаре погиб один мужчина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Петербурга. 

Пламя вспыхнуло в комнате площадью 12 квадратных метров. Огонь распространился на обстановки на площади 6 квадратных метров. Сама квартира расположена на первом этаже двухэтажной постройки, 3-й степени огнестойкости.  

Сейчас из здания эвакуированы 7 человек. Есть один погибший, личность которого устанавливается. 

Более подробная информация о пожаре уточняется. 

Ранее мы сообщали, что посетителей ресторана на Новозимайловском эвакуировали из-за пожара.

Фото: Pixabay.com

Теги: ломоносов, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии