В пожаре на Иликовском проспекте в Ломоносове сгорел человек

В понедельник, 6 января в Петродворцовом районе Петербурга, в городе Ломоносов произошло возгорание двухэтажного дома. По предварительной информации, в пожаре погиб один мужчина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Петербурга.
Пламя вспыхнуло в комнате площадью 12 квадратных метров. Огонь распространился на обстановки на площади 6 квадратных метров. Сама квартира расположена на первом этаже двухэтажной постройки, 3-й степени огнестойкости.
Сейчас из здания эвакуированы 7 человек. Есть один погибший, личность которого устанавливается.
Более подробная информация о пожаре уточняется.
Ранее мы сообщали, что посетителей ресторана на Новозимайловском эвакуировали из-за пожара.
Фото: Pixabay.com
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