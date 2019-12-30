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Посетителей ресторана на Новозимайловском эвакуировали из-за пожара
Сегодня, 9:39
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Gleb.K

Посетителей ресторана на Новозимайловском эвакуировали из-за пожара

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Более 50-и человек эвакуировали из-за возгорания в подсобном помещении.

Вечером воскресенья, 5 января, в Московском районе Петербурга произошло возгорание в подсобном помещении ресторана "Звезда", сообщил 78.ru. Инцидент произошел в доме № 49к2 на Новоизмайловском проспекте.

Спасатели прибыли на место и обнаружили, что пожар произошел в подсобном помещении на площади в два квадрата. К моменту прибытия экстренных служб из ресторана вывели 50 человек.

Огонь ликвидировали в 19:36, после чего посетители смогли вернутся в заведение.

Ранее мы сообщали, что в пожаре на Шостаковича погиб 71-летний мужчина.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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