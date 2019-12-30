В пожаре на Шостаковича погиб 71-летний мужчина

Загорелись две комнаты в трехкомнатной квартире.

В пожаре, который произошел в Выборгском районе 5 января, погиб пожилой петербуржец. Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, о возгорании в квартире дома №5/3 на улице Шостаковича стало известно в 17:17 часов.

Выяснилось, что пожар произошел в 14-этажном доме, огонь охватил две из трех комнат в квартире. Обстановка выгорела на площади в 19 квадратных метров. Спустя почти 40 минут пожар был ликвидирован, в огне погиб мужчина 1948-го года рождения.

Пожар ликвидировали 17 спасателей МЧС и четыре единицы техники.

Ранее мы сообщали о том, что спасенный из пожара на Ленинском проспекте 9-летний мальчик скончался.

Фото: vk.com/spb_today