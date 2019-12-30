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Спасенный из пожара на Ленинском проспекте 9-летний мальчик скончался
Сегодня, 17:20
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Спасенный из пожара на Ленинском проспекте 9-летний мальчик скончался

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Пожар произошел 2-го января в жилом доме.

После пожара, который произошел 2 января на Ленинском проспекте, погибли три человека. Ранее было известно о двух погибших - мужчине и женщине. По последней информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Петербургу, 9-летний мальчик скончался в реанимации. 

Возгорание случилось в четырехкомнатной квартире по адресу Ленинский проспект, 137, корпус 4. Огонь распространился на площади 3 кв.метра и охватил постельные принадлежности. В результате пожара скончались мужчина и женщина. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами тяжелой степени тяжести, спасти его не удалось. 

Накануне пожар произошел на Ленинском, 118/2, обошлось без пострадавших.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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